Минтранс РФ видит потенциал во взаимосвязи логистических платформ России и Индии

Минтранс России видит потенциал в сопряжении российской Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с индийской системой Unified Logistics Interface Platform, а также в развитии сотрудничества по внедрению искусственного интеллекта в транспортную отрасль. Об этом говорится в приветствии министра транспорта РФ Андрея Никитина участникам сессии «Эффективные логистические решения для экспорта российских товаров в Индию» II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.

«Развитие транспортно-логистических связей – один из ключевых факторов укрепления двустороннего партнерства между Россией и Индией. Наша общая задача – выстроить надежные, быстрые и экономически эффективные маршруты, которые позволят в полной мере раскрыть экспортный потенциал наших предприятий», – отметил Никитин в своем приветствии, которое зачитал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Глава Минтранса РФ подчеркнул, что между Россией и Индией выстроены отношения стратегического партнерства, надежной опорой которых выступает устойчивое транспортное сообщение. Дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества напрямую зависит от надежности цепочек поставок, убежден он.

«Сегодня мы наблюдаем формирование новой архитектуры взаимодействия, основанной на экономической интеграции, деловом партнерстве и укреплении гуманитарных связей между нашими государствами. Министерство транспорта РФ ведет системную работу по увеличению объемов перевозок на всех видах транспорта», – заметил Никитин.

Он уточнил, что функционируют прямые контейнерные линии между российскими и индийскими портами, а для транспортировки грузов по Северному морскому пути планируется задействовать мощности портов дальневосточного бассейна.

«Динамично растет пассажиропоток на воздушном транспорте, углубляется технологическая кооперация», – заключил министр.