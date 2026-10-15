Учителя школы №181 Казани победили на федеральном конкурсе по истории

Учителя казанской школы №181 одержали победу на федеральном конкурсе методических разработок по историческому просвещению. Преподаватель истории Ринат Кадиров и учитель иностранных языков Айгуль Кадирова заняли первые места в номинации «Лучшая практика по организации проектной работы учащихся», сообщает «Татарстан24».

Благодаря победе педагоги получили право быть номинированными на «Премию имени Тарле. Учитель» Российского военно-исторического общества.

Конкурс проходил с февраля по октябрь 2026 года. Участники соревновались в пяти номинациях, посвященных внеурочным занятиям, проектной и исследовательской деятельности, сохранению исторического наследия и использованию цифровых образовательных ресурсов.

Главная цель конкурса – поддержка исторического просвещения в школах и выявление наиболее эффективных педагогических практик. Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения России.

Организаторами выступили Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева и Российское военно-историческое общество.