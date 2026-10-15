В Казани на форуме «ТАЙМ» обсудили, можно ли совместить бизнес и духовность

В Казани прошла лекция-дискуссия «Бизнес и духовность. Можно ли их совместить?» в рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ».

Заявленный спикер – генеральный директор Межрегиональной общественной организации «Центр Духовного Развития» Судха Рани Гупта – не смогла прилететь в Казань. Однако разговор состоялся: сессию открыли вопросами внутренней устойчивости, выгорания и смысла в деловой среде.

Модерировал встречу Ильдус Янышев – основатель группы предприятий безопасности «Контр», председатель комитета по этике и медиации округа 2223 Rotary International, заслуженный юрист Республики Татарстан.

Фото: © «Татар-информ»

Основным рассказчиком стал член клуба Rotary Рустам Ибрагимов. Говорили о том, можно ли строить успешный бизнес, не отказываясь от ценностей и внутреннего баланса, где граница между результатом и смыслом. Ибрагимов рассказал, что пришёл к духовным практикам через выгорание: достижения не давали удовлетворённости.

«Духовность – это в первую очередь внутренний контроль, внутреннее состояние, внутреннее равновесие и доброжелательные вибрации мысли», – сказал он.

Фото: © «Татар-информ»

Бизнес-часть разговора взял на себя модератор Ильдус Янышев. Он предложил посмотреть на бизнес не только как на войну за ресурсы и прибыль, но как на общественно полезную деятельность, где деньги – инструмент.

Ссылаясь на Махатму Ганди и его список социальных ошибок, он назвал «богатство без труда» и «удовольствие без совести» угрозами для цивилизации и бизнеса. Примеры – наследники, не мотивированные учиться, ресурсные экономики, теряющие стимул к инновациям, лёгкие деньги, которые не создают ни компетенций, ни бренда, ни команды, отметил он.