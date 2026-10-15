В аэропорту Казани заработал новый терминал

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова в тестовом режиме запустили новый терминал B для обслуживания внутренних рейсов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раису РТ показали весь маршрут следования пассажира – от стойки регистрации до выхода на посадку. Он осмотрел зону отдыха для семей с детьми. Кроме того, Рустам Минниханов побывал и в зоне общественного питания. Руководитель региона отдельно указал на необходимость поддерживать постоянную чистоту в местах общественного пользования.

Терминал пока работает в тестовом режиме. Сегодня был отправлен первый рейс, каждый день количество рейсов будет увеличиваться. Дело в том, что запуск такого технически сложного объекта требует постепенного увеличения количества обслуживаемых рейсов и проверки работы всех систем в реальных условиях.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Авиаперевозчики тоже будут переходить в новый терминал поэтапно. Первой стала татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Затем к ней постепенно присоединятся другие перевозчики, выполняющие внутренние рейсы. Подобный порядок запуска позволит проверить работу всех служб, отладить процессы и обеспечить комфортное обслуживание пассажиров с первых дней.

Терминал B позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта и повысить качество обслуживания пассажиров. Сегодня действующий терминал внутренних воздушных линий функционирует с нагрузкой, вдвое превышающей проектную. Он рассчитан на 2,5 млн пассажиров в год, но фактически обслуживает около 5,4 млн.

Новый терминал рассчитан на обслуживание более 5,7 млн пассажиров в год. Его площадь составляет свыше 38 тыс. кв. метров, а пропускная способность – 1,5 тыс. пассажиров в час.

В здании предусмотрены 32 стойки регистрации, девять линий предполетного досмотра, девять выходов на посадку, включая четыре телетрапа, современная автоматизированная система обработки багажа, просторные зоны ожидания и два новых бизнес-зала.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо прочего, здесь организованы два семейных пространства: одно до прохождения досмотра, второе – в чистой зоне. В перспективе также планируется открытие молельных комнат.

Для поддержания работы нового терминала аэропорт Казани дополнительно нанял около 350 сотрудников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральным проектировщиком терминала В Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая выступил «Аэропроект» – головное предприятие Росавиации по развитию наземной инфраструктуры воздушного транспорта. Рабочую документацию выполнил Казанский Гипронииавиапром, ведущая проектно-строительная организация Промышленного кластера России. За интерьеры отвечал «Татинвестгражданпроект», ведущий государственный проектно-изыскательский институт региона.

Терминал спроектирован в рамках мастер-плана, который для аэропорта на перспективу до 2050 года разработала голландская компания NACO Royal HaskoningDHV, имеющая богатый опыт проектирования воздушных гаваней в разных странах мира. Рядом предусмотрена парковка на 675 машино-мест.