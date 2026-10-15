На форуме «ТАЙМ» обсудят роль медиа в укреплении партнерства России и Индии

В рамках Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» на сессии «Медиа как драйвер российско-индийского партнерства» завтра, 16 октября, обсудят запуск новых информационных проектов и укрепление бизнес-диалога. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Центральной темой дискуссии, которую примет казанский Центр уникального мастерства, станет значение синергии традиционных и цифровых медиа для продвижения национальных брендов и формирования объективного образа рынков обеих стран. С учетом этого эксперты подробно рассмотрят влияние современных медиа на запуск инвестиционных проектов и развитие межрегионального взаимодействия.

Особое внимание участники уделят цифровой трансформации СМИ и созданию единого информационного моста, связывающего две страны и способного стать мощным стимулом для роста реального сектора их экономик. Информационный обмен выступает ключевым инструментом для открытия новых бизнес-возможностей, а совместные медиапродукты России и Индии способны качественно укрепить двусторонние связи и взаимный интерес, убеждены инициаторы мероприятия.

Организационным партнером медиасессии выступит информационное агентство России ТАСС. Дискуссию проведут модератор – заместитель генерального директора ТАСС, генеральный секретарь Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Марат Абулхатин и сомодератор – редактор отдела международных и стратегических новостей Press Trust of India (PTI) Манаш Пратим Бхуян.

В число ключевых спикеров мероприятия с российской стороны вошли руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и руководители ведущих деловых медиа страны – РБК и «Коммерсанта». Индийскую сторону представят основатель и главный редактор The India Writes Network и журнала The India and the World Маниш Чанд, главный редактор издания The New Spring Ратиш Наир и представитель печатного издания The India Abroad.

В экспертной дискуссии примут участие и другие ведущие представители медиаиндустрии, крупного бизнеса и государственных структур двух стран, уточнили организаторы.

II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» проходит в Казани с 14 по 17 октября. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между регионами России и Индии. В центре внимания – практические возможности для бизнеса, новые партнерства и совместные проекты.