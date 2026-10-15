Татарстан занял четвертое место среди регионов по числу патентов

С начала текущего года Роспатент одобрил примерно 1,2 тыс. патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы Татарстана. По этому показателю республика находится на четвертом месте среди регионов России, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

По сравнению с прошлым годом количество выданных татарстанцам госпатентов увеличилось почти вдвое. За аналогичный период 2025-го в регионе было подано 610 заявок на изобретения. Доля республики в общем количестве заявлений составила 4,15%.

Всего же за девять месяцев 2026 года Роспатент выдал около 23,5 тыс. патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно сильно, на 20% год к году, выросло число зарегистрированных изобретений российских разработчиков.

Наиболее активными в сфере патентования оказались высшие учебные заведения, крупные промышленные предприятия, представители малого и среднего бизнеса.

Помимо Татарстана, лидерами по количеству выданных патентов среди регионов России стали Москва (приблизительно 27% от общего числа), Санкт-Петербург (9%), Московская область (6%) и Краснодарский край (3,6%).

Наиболее востребованные направления для регистрации изобретений среди россиян – медицина, технологии измерений, гражданское строительство, создание специализированного машиностроения и транспортных средств.

Министерство экономики Татарстана выступает одним из ключевых драйверов развития патентной и инновационной деятельности республики. Ведомство задает стратегию, создает инфраструктуру и поддерживает тех, кто работает с интеллектуальной собственностью и инновациями.

В регионе уделяется приоритетное внимание развитию инфраструктуры, направленной на защиту, регистрацию и коммерциализацию интеллектуальных прав. Ключевым элементом этой системы является подведомственный Минэкономики РТ Центр компетенций РТ в сфере интеллектуальной собственности, функционирующий на базе республиканского Центра научно-технической информации, пояснили в ведомстве.

Само Министерство экономики РТ также занимается активным развитием цифровых сервисов. Эти платформы призваны обеспечить комфортное взаимодействие для представителей бизнеса и обычных граждан, а также ускорить процесс работы с интеллектуальными правами, способствуя их более оперативному внедрению в производственные процессы.

В регионе успешно реализуется государственная программа «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» на 2023–2030 годы. Дополнительно предусмотрены различные меры государственной поддержки, нацеленные на стимулирование инновационного развития компаний.

О мерах поддержки бизнеса можно узнать по номеру единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Минэкономики РТ.