Сулейманов рассказал, на что обратят внимание при выборе лидеров Движения Первых

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пресс-конференция, посвященная ежегодной флагманской премии Движения Первых и форуму «Алга! Поехали!», а также старту республиканских выборов в региональный Совет Первых, прошла в «Татар-информе». О том, на что смотрят при выборе кандидатов, рассказал помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель регионального отделения Движения Первых Тимур Сулейманов.

Он объяснил, что главный критерий – реальные дела, а не красивые отчеты.

«Обращаем внимание на добрые дела, которые совершает команда, на участников, которых удается вовлекать. Хотите победить – больше фокусируетесь не на красивые фотографии, где вас поощряют с дипломами, а на то, чтобы показать реальную работу. Мы очень хотим увидеть ту пользу, которую несут ребята с наставниками. Особенно в отношении тех, кто к нам не пришел, кто оступился, находится в сложных жизненных обстоятельствах. Не надо пытаться показать, что вы всем занимаетесь. Покажите то, чем вы занимаетесь, что действительно приносит пользу», – сказал Сулейманов.

Выборы в Совет Первых проходят в три этапа: школьный (8-21 сентября, 1800 первичных отделений), местный (21 сентября – 12 октября, 45 районов) и региональный (до 31 октября). Председателя регионального Совета выберут на заседании с 7 по 13 ноября – кандидатов ждут тестирование, дебаты и закрытое голосование.

Элина Закирова