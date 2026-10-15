В Татарстане спасли заточенную в квартире кошку, чей хозяин умер

В Нижнекамске спасли кошку, заточенную в квартире

Фото: © НТР-24

В Нижнекамске спасли кошку Мурку, которая больше месяца была заточена в квартире. Хозяин животного умер.

Пожилой мужчина проживал один. Его похоронили, о кошке никто не вспомнил. Соседи периодически слышали мяуканье, но когда животное стало орать, они обратились за помощью.

Волонтеры откликнулись на просьбы, навстречу пошла и УК. В квартире царила антисанитария – разбросаны вещи, одежда, мусор, фекалии, погрызенные огурцы. Кошка пряталась от чужаков, но ее удалось изловить и посадить в переноску. Животное покажут ветеринару, после чего отдадут на передержку.

Фото: © НТР-24

Материал подготовлен при участии Светланы Шумковой