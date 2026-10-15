Первый зональный этап фестиваля «Безнен заман» стартует в Челнах

Фото: пресс-служба фестиваля «Наше время – Безнең заман»

Завтра, 16 октября, ДК «КАМАЗ» Набережных Челнов торжественно откроется первый зональный этап XIV ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман», посвященного Году воинской и трудовой доблести. Фестиваль проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

«Вот уже 13 лет благодаря руководителям предприятий, Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову проект продолжает жить и развиваться. Он стал настоящей творческой лабораторией, где через занятия искусством формируется человек будущего – творчески мыслящий, социально активный, нацеленный на мир и добро», – выразил уверенность лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств республик Татарстан и Крым, почетный наставник Российской Федерации, генеральный продюсер фестиваля «Наше время – Безнең заман» Дмитрий Туманов.

На данный зональный этап подано 42 заявки. Ожидается выступление 322 участников из Елабужского, Заинского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского и Тукаевского районов, а также из самих Набережных Челнов. Исполнители и творческие коллективы участвуют в номинациях: «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». На главные призы фестиваля – «Гран-при», «Герои нашего времени» и «Достояние нашего времени» – претендуют семь команд.

Участники общекомандного зачета:

– МКУ «Управление образования исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан»;

– исполнительный комитет Заинского муниципального района РТ;

– KAMA TYRES (Нижнекамск);

– первичная профсоюзная организация акционерного общества «Аммоний» (Менделеевск);

– ПАО «Нижнекамскнефтехим» ГК «СИБУР»;

– публичное акционерное общество «КАМАЗ» (Набережные Челны);

– МКУ «Отдел образования» исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ.

Неизменной составляющей зональных этапов фестиваля является образовательная программа, включающая мастер-классы от членов жюри. Так, запланировано занятие «Основы построения эстрадного номера» заслуженного деятеля искусств РТ, президента Региональной общественной организации содействия культуре и искусству «Центр сценических практик», хореографа-постановщика Владимира Аносова (Москва) и заслуженного артиста РТ и РК, художественного руководителя Театра «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрия Платонова (Москва). Состоится также мастер-класс «Импровизация в эстрадном танце» заслуженного работника культуры РТ, руководителя театра танца «Дорога из города» Лилии Багаутдиновой.

Лучшие артисты зонального тура примут участие в гала-концерте, который состоится 17 октября в 18.00 в ДК «КАМАЗ». В завершении мероприятия всем участникам будут вручены дипломы и памятные подарки. А лауреаты зонального тура получат приглашение на суперфинал фестиваля, который состоится в Казани.