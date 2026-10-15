Ханифов: Татарстан готов участвовать в разработке транспортных маршрутов в Индию

Татарстан готов участвовать в разработке технологии транспортных маршрутов между Россией и Индией. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на сессии «Эффективные логистические решения для экспорта российских товаров в Индию» II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.

«Татарстан имеет уникальное географическое расположение. Республика находится на пересечении железнодорожных коридоров Север – Юг и Запад – Восток. С Индией нам нужно развивать систему железных дорог. Это самая надежная система», – сказал он.

Ханифов добавил, что Татарстан расположен на слиянии двух крупных рек России – Волги и Камы. Благодаря этим рекам из республики можно выйти к Балтийскому, Каспийскому и Черному морям, а также к Северному морскому пути, уточнил он.

Кроме того, по словам министра, в Татарстане функционируют три аэропорта, из них казанский является хабом. В целом из республики выполняются 53 внутренних и 30 международных авиарейсов.

Он также подчеркнул, что по территории Татарстана проходит около 40 тыс. км автомобильных дорог, из них почти 18 тыс. могут использоваться для перевозки грузов любого веса.