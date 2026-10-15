Сильвия Чаркина рассказала, как прививает дочерям любовь к чувашской культуре

Дети, которые с раннего возраста растут в языковой и культурной среде своего народа, с годами могут сами проявлять интерес к его истории и традициям. Так произошло в семье преподавателя национальной воскресной школы Казани, председателя Союза чувашских женщин Татарстана Сильвии Чаркиной. Об этом она рассказала в программе «7 дней плюс» на телеканале ТНВ.

По словам Чаркиной, дома в ее семье говорят на чувашском языке. На нем общаются она сама, ее муж, мама и сестра. Дочери с рождения росли в такой языковой среде, хотя из-за детского сада и школы родители часто разговаривали с ними и по-русски. Сейчас девочки хорошо понимают чувашскую речь и умеют на ней говорить.

Дочери с раннего детства участвовали и в культурных мероприятиях, которыми занимается их мама. Чаркина рассказала, что не прекращала работу даже во время беременности и когда старшая дочь София была совсем маленькой. Девочки с рождения сопровождали ее на различных мероприятиях и постепенно привыкали к народной культуре.

Петь чувашские народные песни дочери начали с трех лет. Поначалу, призналась Чаркина, иногда приходилось убеждать их разучивать определенные композиции. Теперь девочки исполняют народные песни с удовольствием, хотя в их репертуаре есть и современная музыка.

Особенно радует преподавателя интерес старшей дочери Софии к истории чувашского народа. Девочка много читает: книги объемом около 300 страниц она может осилить за два дня. Помимо детективов, ее увлекают история, мифы и легенды чувашей.

София самостоятельно ходит в национальную библиотеку, находит монографии и рекомендует матери книги, о которых та раньше не знала. Несмотря на историческое образование Чаркиной, дочь иногда сама знакомит ее с новыми исследованиями и изданиями. Девочка также интересуется современными писателями и историками, изучающими развитие чувашского языка.

Чаркина отметила, что не заставляла дочь заниматься историей, однако предполагает, что интерес к национальной культуре сформировался благодаря тому, что девочки с раннего возраста были погружены в нее. Теперь София стала для матери не только помощницей, но и человеком, с которым можно вместе узнавать новое и развиваться дальше.