В Центре «Эрмитаж-Казань» показали исторические костюмы семьи Николая II

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Центре «Эрмитаж-Казань» прошла распаковка одежд императорской четы из числа предметов выставки «Николай II: семья и престол».

Журналистам показали платье Александры Федоровны, мундир Николая II, а также фарфоровую куклу, принадлежавшую детям императора.

Платье сшито в ателье «поставщицы Ее Императорского Величества» Надежды Ламановой. Заказы для Александры Федоровны Ламанова, всегда тонко чувствовавшая стиль своих клиентов, принимала с первого года пребывания императрицы в России – с 1894 года.

«Это одно из, к счастью, сохранившихся платьев. Дошло до наших дней не очень много туалетов, выполненных Ламановой для Александры Федоровны, тем более в таком хорошем состоянии», – рассказала ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юлия Плотникова журналистам.

Платье фисташкового цвета, расшитое опаловыми блестками и стразами из стекла, создает, по замечанию Плотниковой, образ «морской царевны».

Мундир лейб-гвардии гренадерского полка Николая II Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Также для журналистов распаковали фарфоровую куклу 1900-х годов, которая принадлежала одной из дочерей Николая II. Головки кукол производились на немецкой фабрике Simon & Halbig, а в платья и шляпки кукол наряжали уже во Франции, откуда затем их и завозили в Россию. Волосы кукол – из льняных нитей, какими украшали кукол позднее в советское время.

Такая кукла – дорогая игрушка, однако не уникальная. По словам Плотниковой, приобрести ее мог любой человек с деньгами.

Выставка «Николай II: семья и престол» в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется 23 октября.