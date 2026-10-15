В Москве в День отца откроется гала-выставка «Мой папа – Герой»

В День отца в Музее Победы на Поклонной Горе в Москве состоится гала-выставка «Мой папа – Герой». Она объединит работы участников двух фестивалей – подмосковного и татарстанского. Дети из разных регионов через рисунки расскажут о самом дорогом – о своих папах. Об этом рассказал депутат Госдумы Илья Вольфсон в своем канале МАКС.

«Идея проекта родилась в Подмосковье. Первый фестиваль организовали мой товарищ по Госдуме Сергей Колунов и Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья. Увидев результаты этой большой и доброй работы, мы решили продолжить инициативу в Татарстане, где организовали проведение республиканского фестиваля», – поделился парламентарий.

Этим летом дети участников СВО в возрасте от 7 до 17 лет создавали портреты своих отцов. В каждом рисунке – любовь, гордость, ожидание встречи. Гала-выставка в Казани собрала более 300 ребят вместе с родителями и педагогами, затем работы отправились по культурным площадкам города.

Теперь два фестиваля встретятся в одной экспозиции. Особенно символично, что ее покажут именно в День отца в Музее Победы, где бережно хранят память о подвиге защитников нашей страны.

«Для меня это очень важное продолжение проекта. Хочется, чтобы каждый юный автор знал: его рисунок, его рассказ о папе важен и будет услышан», – сказал Илья Вольфсон и пригласил москвичей и гостей столицы в День отца посетить выставку.

Напомним, фестиваль «Мой папа – Герой» стартовал в Татарстане в июне этого года. Организаторами выступили Министерство культуры РТ, Министерство по делам молодежи РТ, региональное отделение «Единой России», «Движение первых», филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по РТ, а также муниципалитеты республики. Инициатор проекта в Татарстане – депутат Госдумы Илья Вольфсон.