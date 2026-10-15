В Болгарской академии прошла конференция на тему образования в эпоху ИИ

Фото: © Болгарская исламская академия

В Болгарской исламской академии прошла масштабная стратегическая сессия для руководителей высших исламских учебных заведений России с участием ректора университета Аль-Азхар (Египет) на тему «Исламское образование в эпоху ИИ: перспективы и риски».

Мероприятие собрало на одной площадке ректоров ведущих мусульманских вузов России и мира, а также экспертов в области теологии, цифровизации и высшего образования.

Фото: © Болгарская исламская академия

«Внедрение новых технологий связано не только с возможностями, но и с определенными рисками – важно сохранить качество знаний, самостоятельное мышление и ответственность за их применение. Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом обучения и исследования, однако он не способен заменить живое общение наставника и ученика, духовное воспитание и нравственное воздействие. Наша задача заключается не просто в освоении инноваций, а в осмыслении того, как использовать их для развития исламской науки с сохранением ее духовной и нравственной основы», – сказал ректор БИА Фархат Хуснутдинов в приветствии к участникам сессии.

От имени Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования участников в режиме онлайн поприветствовал заместитель директора по координации региональных проектов и взаимодействию с государственными структурами Алексей Петров, передавший слова напутствия от имени директора Фонда Михаила Грязнова.

«Каждая новая технологическая веха несет в себе определенные риски и опасения. Надеемся, что в рамках данной стратегической сессии вы сможете сфокусироваться на том, как современные инструменты могут помочь в основной работе, и при этом уберечь традиционное религиозное образование от возможных негативных воздействий искусственного интеллекта», – подчеркнул Алексей Петров.

Пленарная часть заседания была посвящена анализу текущего состояния и векторов развития религиозного образования. Директор Совета по исламскому образованию, ректор РИИ и КИУ Рафик Мухаметшин представил доклад на тему «Исламское образование в России: вызовы современности и стратегические ориентиры развития».

Фото: © Болгарская исламская академия

Ректор университета Аль-Азхар, профессор Махмуд Сиддик Хасан Абдельнаби поделился стратегическим видением перехода от традиционных моделей к «умному» образованию. Тему внедрения инноваций продолжил директор управления международного передового опыта Университета Аль-Азхар, профессор Яссер Хелми, представивший доклад об интеграции искусственного интеллекта в систему исламских наук при сохранении их аутентичности и подлинности.

Значимым событием Стратегической сессии стала торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Университетом «Аль-Азхар» и Советом по исламскому образованию. Соглашение направлено на укрепление академических связей, развитие совместных образовательных программ и обмен опытом в сфере высшего теологического образования.

Фото: © Болгарская исламская академия

После пленарных выступлений работа форума перешла в формат интенсивной работы в группах, где руководители вузов и эксперты приступили к выработке совместных решений и рекомендаций по развитию исламского образования в условиях цифровой эпохи.

В рамках стратегической сессии состоялась встреча ректора Болгарской исламской академии Фархата Хуснутдинова с ректором Университета «Аль-Азхар», ректорами вузов Северного Кавказа и руководством Московского исламского института.