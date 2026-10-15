Нацмузей Татарстана объединил историю пяти районов на выставке «Карта наследия»

В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Музеи Татарстана: карта исторического наследия». Впервые в одном музейном пространстве представлены материалы музеев пяти районов республики. Проект приурочен к Году культурного наследия народов России, сообщает «Татарстан24».

Участниками выставки стали музеи Арского, Атнинского, Высокогорского, Рыбно-Слободского и Пестречинского районов. Экспозиция задумана как своеобразная карта, которая знакомит посетителей с историей и культурными особенностями разных уголков Татарстана.

Выставка рассказывает о сохранении и возрождении традиционных промыслов и ремесел, знакомит с памятниками архитектуры и именами выдающихся деятелей. Особое внимание уделено историческому наследию, которое бережно сохраняется в районах республики.

Основу экспозиции составили подлинные предметы из фондов районных музеев, Национального музея Республики Татарстан и музея-заповедника «Иске-Казан». Наряду с историческими экспонатами посетителям представлены работы современных мастеров.