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Происшествия 15 октября 2026 16:42

Упавшему в овраг 80-летнему казанцу помогли спасатели

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Упавшему в овраг 80-летнему казанцу помогли спасатели

В Казани спасатели МЧС помогли 80-летнему мужчине, упавшему в овраг. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел в лесопосадке за ТЦ «Франт» на улице Фучика. Пожилой мужчина, страдающий деменцией, упал в глубокий овраг. Самостоятельно выбраться он не смог.

Накануне пенсионер ушел из дома, его искали со вчерашнего вечера. Сегодня утром мужчину обнаружили в овраге.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистских технологий и тяжелых носилок вытащили пострадавшего и передали медикам скорой помощи.

#спасатели #ГУ МЧС по РТ #деменция
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