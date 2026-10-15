Упавшему в овраг 80-летнему казанцу помогли спасатели

В Казани спасатели МЧС помогли 80-летнему мужчине, упавшему в овраг. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел в лесопосадке за ТЦ «Франт» на улице Фучика. Пожилой мужчина, страдающий деменцией, упал в глубокий овраг. Самостоятельно выбраться он не смог.

Накануне пенсионер ушел из дома, его искали со вчерашнего вечера. Сегодня утром мужчину обнаружили в овраге.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистских технологий и тяжелых носилок вытащили пострадавшего и передали медикам скорой помощи.