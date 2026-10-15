Минтруд РТ обозначил перспективы сотрудничества с работниками из Индии

Работники из Индии – «не временные рабочие единицы на рынке труда Татарстана, а люди с гарантиями безопасности труда и достойной оплатой». Партнерство должно быть системным, без стихийной трудовой миграции. Об этом заявила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на сессии «Рынок труда: проблемы и перспективы» в ходе II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.

«Не допускается привлечение иностранной рабочей силы на режимные предприятия, высококвалифицированные цифровые и инженерные роли – здесь приоритет локальной подготовки и кадрового суверенитета страны. Для профессий, подвергающихся автоматизации (кассиры, продавцы, охранники), – переподготовка собственных кадров», – сообщила она.

Говоря о дальнейших перспективах сотрудничества, Зарипова перечислила следующие пункты:

– подбор персонала под конкретные заявки работодателей, контроль соблюдения норм закона, обязательный возврат по окончании контракта;

– углубление связи вузов и предприятий: студенты, обучающиеся в российских вузах, уже знают русский язык, проходят практику и стажировку в регионе;

– согласование стандартов признания квалификации (сварка, инжиниринг, медицина, IT);

– адресный набор под конкретные профессии и вакансии – заявки собираются Министерством труда, рассматриваются комиссией на предмет обоснованности.

Таким образом, по оценке руководителя профильного ведомства, «Индия – не случайный вызов, а стратегический партнер с демографическими преимуществами, профильными квалификациями, потоком студентов и растущей институциональной инфраструктурой».

Сотрудничество строится вокруг защиты прав человека, внутренней стабильности рынка труда и обеспечения кадрового суверенитета страны, подчеркнула Эльмира Зарипова.