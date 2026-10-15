Эксперты РТ: Kazan Digital Week дает Правительству Татарстана обратную связь

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет (уже в шестой раз) в столице Татарстана с 29 по 31 октября, зарегистрированы участники из 53 стран. Представители республики поделились ожиданиями от предстоящего мероприятия на площадке Экспертного клуба.

«<...> участие представителей 53 стран здесь важно не само по себе: ценность форума определяется тем, насколько международный диалог превращается в конкретные проекты, технологические партнерства и обмен практиками, которые можно масштабировать», – заметила, в частности, член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова.

В этом контексте она напомнила, что Татарстан давно использует цифровизацию как управленческий инструмент – в госуслугах, промышленности, образовании, городской инфраструктуре. Соответственно, на взгляд общественницы, форум позволяет обсуждать уже не абстрактные тренды, а реальные модели внедрения.

«Отдельный интерес в этом году, думаю, будет связан с искусственным интеллектом, кибербезопасностью и цифровой инфраструктурой. Эти темы уже вышли за пределы IT-отрасли и напрямую влияют на экономику, управление и повседневную жизнь. Чем содержательнее будет разговор вокруг них, тем выше практическая ценность самого форума», – добавила советник председателя ФСО «Динамо» РТ.

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин увидел в большом числе стран, делегаты которых приедут на Kazan Digital Week, «реальную возможность для развития технологического сотрудничества, продвижения отечественного программного обеспечения на зарубежные рынки и привлечения профессиональных кадров».

Парламентарий уверен, что в нынешней ситуации перестройки технологических связей особенно важно создавать площадки, где разработчики могут напрямую встречаться с заказчиками, бизнес – находить эффективные цифровые решения, а органы власти – получать обратную связь и оценивать востребованность отечественных сервисов.

«Главная ценность форума – в его практической направленности. Он сокращает путь от разработки до внедрения, помогает быстрее запускать новые проекты и выстраивать деловые связи», – акцентировал депутат, уточнив, что для России это особенно важно. «Уверен, Kazan Digital Week внесет весомый вклад в развитие отечественной IT-отрасли и укрепление позиций Татарстана как одного из ведущих цифровых центров страны», – заключил он.

Директор Лицея Иннополис Арман Костанян сделал акцент на том, что Kazan Digital Week – это уже не просто технологический форум, а площадка, где встречаются государство, бизнес, наука и образование.

Впрочем, по его мнению, «главное – не количество стран и участников, а то, какие конкретные проекты, партнерства и решения появляются по итогам таких встреч». Отдельно он упомянул потенциально большую отдачу от мероприятия для учреждений образования.

«Важно, чтобы технологии не оставались только предметом обсуждения на форумах, а становились инструментом реальных изменений – в том числе в образовании», – подытожил педагог.

Директор АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов напомнил о словах президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, согласно которым стоит задача «наполнить международный диалог конкретным содержанием». Сначала площадка должна была доказывала право на существование, сейчас в этом уже нет необходимости.

«В Казани у форума есть то, чего почти нет у других, – привязка к реальному производству. За выставочной частью стоят предприятия, интеллектуальные транспортные системы, финтех, кибербезопасность. Татарстан не показывает цифру как концепцию – он ее внедряет», – пояснил эколог.

По его словам, в условиях перестройки технологических связей «53 страны до открытия – это не «массовость, а рынок: экспорт отечественного софта, кадры, возможность сравнить, как по-разному решают одни и те же цифровые задачи».

«Отрасли это дает то, чего ей постоянно не хватает, – сокращенный путь от разработки до внедрения. <...> Правительству Татарстана площадка возвращает то, за что платит любая экономика, – обратную связь: на экспозиции видно, какие собственные цифровые сервисы работают, а какие нет, и как они смотрятся рядом с привозными», – детализировал специалист свою точку зрения.

И подытожил: «Именно поэтому 53 страны до старта – не строчка в отчете о посещаемости. Это доказательство, что цифровой форум может вырастать из того, что реально делают на земле, а не из концепции на баннере».

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин констатировал, что интерес к Kazan Digital Week со стороны представителей 53 стран говорит не только о международном авторитете форума, но и о востребованности его площадок, где можно обмениваться практическим опытом и находить новые решения в сфере цифровых технологий.

С учетом актуальности формирования цифровых компетенций у представителей самых разных профессий особую ценность Kazan Digital Week общественник усмотрел в том, что форум объединяет технологическую повестку с вопросами образования и профессионального развития. Им были упомянуты чемпионат цифровых компетенций DigitalSkills и профориентационные мероприятия ProSkills, позволяющие школьникам познакомиться с современными технологиями и попробовать себя в перспективных профессиональных направлениях.