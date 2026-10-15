В Болгарской исламской академии обсудили, как ИИ изменит исламское образование

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

В Болгарской исламской академии состоялась стратегическая сессия для руководителей высших исламских учебных заведений. Главная тема встречи была сформулирована следующим образом: «Исламское образование в эпоху ИИ: перспективы и риски». На площадке собрались ректоры ведущих мусульманских вузов России и мира, а также эксперты по теологии, цифровизации и высшему образованию.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов. Он призвал к взвешенному подходу при внедрении цифровых технологий в подготовку религиозных кадров.

По словам Хуснутдинова, новые технологии несут не только возможности, но и риски: важно не потерять качество знаний, способность к самостоятельному мышлению и ответственность за их применение.

«Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом обучения и исследования, однако он не способен заменить живое общение наставника и ученика, духовное воспитание и нравственное воздействие», – подчеркнул ректор.

При этом он отметил, что академия открыта для межвузовского и международного диалога и готова служить площадкой для поиска решений на стыке традиций и современных методов.

Онлайн-приветствие от Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования зачитал заместитель директора по координации региональных проектов и взаимодействию с государственными структурами Алексей Петров (от имени директора фонда Михаила Грязнова).

Петров констатировал, что настороженность перед масштабными новшествами – естественная реакция, но критически важно найти баланс между прогрессом и сохранением традиций.

«Надеемся, что в рамках сессии вы сможете сфокусироваться на том, как современные инструменты могут помочь в основной работе и при этом уберечь традиционное религиозное образование от возможных негативных воздействий искусственного интеллекта», – заявил спикер.

Пленарная часть заседания была посвящена анализу состояния и перспектив религиозного образования. Директор Совета по исламскому образованию, ректор РИИ и КИУ Рафик хазрат Мухаметшин представил доклад «Исламское образование в России: вызовы современности и стратегические ориентиры развития».

Особый интерес вызвали выступления представителей Университета Аль‑Азхар – старейшего исламского вуза мира. Ректор университета профессор Махмуд Сиддик Хасан Абдельнаби рассказал о стратегическом переходе к «умному» образованию. Директор управления международного передового опыта Университета Аль‑Азхар профессор Яссер Хелми раскрыл, как интегрировать ИИ в систему исламских наук, сохраняя их аутентичность.

Знаковым событием сессии стала церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Университетом Аль‑Азхар и Советом по исламскому образованию. Документ подписали ректор Аль‑Азхара Махмуд Сиддик и директор Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин. Соглашение нацелено на укрепление академических связей, запуск совместных образовательных программ и обмен опытом в теологическом образовании.

Практическая часть мероприятия была посвящена междисциплинарному анализу цифровых трансформаций. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, главный редактор журнала «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом» РАНХиГС Софья Рагозина подняла острый вопрос «Зачем учиться, если есть ИИ?» и обозначила принципы применения новых технологий в исламском образовании.

Заведующий проектно‑учебной лабораторией «Развитие университетов», академический руководитель программы «Управление в высшем образовании» НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов рассмотрел ИИ как фактор глобальных перемен в высшей школе – от первых реакций до долгосрочных стратегий.

После пленарных выступлений участники перешли к интенсивной работе в группах. Руководители вузов и эксперты приступили к формированию совместных рекомендаций по развитию исламского образования в условиях цифровой трансформации.

Помимо прочего, в рамках стратегической сессии состоялась встреча ректора Болгарской исламской академии Фархата Хуснутдинова с ректором Университета Аль-Азхар, ректорами вузов Северного Кавказа и руководством Московского исламского института. Мероприятие было направлено на укрепление партнерских связей и развитие совместных образовательных и научных проектов

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии.