Фонд Потанина привезет в театр Камала спектакль «Сны Алисы»

Фото: PR-служба программы гастролей "Города. Музеи. Сцены" в Казани

В театре им. Галиасгара Камала покажут спектакль «Сны Алисы» 2 и 3 ноября в рамках программы гастролей «Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

«Сны Алисы» – проект Театра Всего Хорошего, созданный при поддержке Дома культуры «ГЭС-2». История, основанная на произведениях Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», рассказывает о девочке, которая, переехав с семьей в новый дом, не может найти свое место в мире. Устав от себя самой, разочаровавшись в окружающей действительности, она делает шаг вглубь зеркала и оказывается в иной реальности, очень похожей на сны.

В спектакле Марселя Смердова зрители, словно на безумном чаепитии, собираются за одним большим круглым столом вместе с актерами, ожившими предметами и куклами, погружаясь в абсурдный и фантазийный мир снов Алисы.

Спектакль задуман и сделан в инклюзивном формате и, благодаря технологии тифлокомментирования, рассчитан на людей с разным зрительным опытом: на зрячих, слабовидящих и незрячих.

Премьера спектакля состоялась в марте 2024 года и была приурочена к выходу «Алисы в Зазеркалье» с иллюстрациями Павла Пепперштейна в детской серии издательства V–A–C Press.

«Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина – первая в России гастрольная программа для постановок, созданных в партнерстве музеев и театров. Она объединила десять уникальных спектаклей, каждый из которых предлагает авторский взгляд на историю и культуру, созвучный сегодняшнему дню. С апреля по декабрь 2026 года пройдут более 70 показов в разных городах страны.