Татарстан в этом году планирует экспортировать продукцию АПК на 550 млн долларов

В этом году Татарстан планирует экспортировать продукцию агропромышленного комплекса на 550 млн долларов США. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на секции II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ: Россия – Индия. Взаимная эффективность» в Казани.

«Казалось бы, цифра очень большая, но в то же время на 4 октября мы достигли показателя по экспорту продукции АПК в 410 млн долларов. По сравнению с 2025 годом – рост на 34%», – рассказал он.

Гайнуллов подчеркнул, что, несмотря на логистические ограничения, на проблемы по проведению финансовых трансграничных платежей, Татарстан смог преодолеть трудности и активно развивается.

«Экспортировали 537 тыс. тонн сырьевой и несырьевой сельскохозяйственной продукции с ростом на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – добавил он.

По словам замминистра, в структуре экспорта 65%, это 266 млн долларов, приходится на масложировую продукцию. «Экспорт зерновых достиг почти 25 млн долларов, рост в несколько раз. По молочной продукции также наблюдается рост», – заявил он.

Гайнуллов отметил, что в прошлом году Татарстан экспортировал сельскохозяйственную продукцию в 49 стран, но в этом году, с учетом логистических трудностей и санкционных ограничений, география экспорта сократилась до 42 государств.

«В структуре экспорта основной импортер – иранский рынок, на который приходится 133 млн долларов. Второе место занимает Индия», – заключил он.