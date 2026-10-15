Минтруд РТ рассказал о привлечении кадров из Индии в Татарстан

Индия – крупнейший источник молодых трудовых ресурсов: ежегодно на рынок выходит 7–8 млн человек, за рубежом работают примерно 15 млн граждан Индии. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на сессии «Рынок труда: проблемы и перспективы» в ходе II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.

«Помимо рабочей силы, страна поставляет англоязычные инженерно-технические IT-кадры, медицинский персонал, высококвалифицированных сварщиков. Индийские специалисты знакомы со стандартами российской сварки, что сближает наши подходы», – рассказала она.

Средний возраст индийского работника – 29 лет, люди нацелены на долгосрочную карьеру.

В вузах Татарстана обучается более 1300 студентов из Индии, их число за пять лет увеличилось почти вдвое. Основные направления обучения – медицина и технические специальности. Четыре ведущих вуза имеют соглашения с индийскими университетами. Инфраструктурный фундамент укреплен открытием Генерального консульства Индии в Казани, отметила Зарипова.

Согласно ее данным, по всей России Индия после Китая – второй крупный источник визовой трудовой миграции. По республике выдано более 3 тыс. квот на этот год, оформлено 1051 разрешение на работу. Прогноз роста числа разрешений к 2027 году – до 90 тыс. по всей стране.

Привлечение кадров проводится в рамках установленных Правительством РФ квот, действует жесткое регулирование доли иностранцев в отраслях (например, строительство – до 50% на 2026 год, сельское хозяйство – до 40%).

«Обязательны соблюдение трудового законодательства РФ, официальный договор, зарплата не ниже рыночной, охрана труда, техника безопасности, миграционный учет, наличие разрешения на работу», – перечислила Зарипова.

Для въезда из Индии требуется виза, поэтому применяется особый порядок: квота и разрешение на работу. Эти рамки задают условия взаимодействия между работниками и работодателями, пояснила глава Минтруда РТ.