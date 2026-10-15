В аэропорту Казани реконструируют терминалы 1 и 1А

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В международном аэропорту Казани после открытия терминала В планируют реконструировать терминалы 1 и 1А. Соответствующий доклад сегодня заслушал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раису РТ были представлены три этапа предстоящих работ, нацеленных на повышение пропускной способности терминалов и улучшение качества обслуживания пассажиров. Ключевым результатом работ должно стать увеличение количества пунктов пограничного контроля. Это позволит повысить эффективность оформления прибывающих и вылетающих пассажиров международных рейсов.

В настоящее время общая пропускная способность международного терминала составляет 480 пассажиров в час. Здесь используются 24 кабины паспортного контроля. Однако пассажиропоток на международных направлениях продолжает расти. По итогам 2026 года воздушная гавань предполагает обслужить более 2 млн пассажиров международных рейсов, что на 17% превышает показатель предыдущего года.

С учетом динамики роста пассажиропотока, модернизация существующей инфраструктуры и увеличение количества пунктов пограничного контроля становятся приоритетными задачами для дальнейшего развития аэропорта.

Оценив выслушанное, Рустам Минниханов поручил детально прописать все три этапа реконструкции и оперативно приступить к реализации намеченных мероприятий. Среди первоочередных задач он упомянул проработку вопросов взаимодействия с пограничными и таможенными службами, определение потребности в необходимом оборудовании и подготовку к началу реконструкции.

Отдельное внимание Раис РТ обратил на необходимость повышения качества обслуживания пассажиров. Важно обеспечить оперативное прохождение всех необходимых процедур даже в условиях высокой интенсивности пассажиропотока, сохранив при этом комфорт и удобство для путешественников, акцентировал он.

На данный момент Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая занимает первое место по пассажиропотоку среди воздушных гаваней Приволжского федерального округа. Его маршрутная сеть включает более 80 направлений, в том числе свыше 30 международных маршрутов, связывающих столицу РТ с 17 странами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в аэропорту Казани с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова в тестовом режиме запустили новый терминал B для обслуживания внутренних рейсов.