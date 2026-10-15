«Казаньоргсинтез» провел более 115 тысяч замеров воздуха за третий квартал

Казанское предприятие СИБУРа регулярно публикует результаты мониторинга атмосферного воздуха в районе «Казаньоргсинтеза». С июля по сентябрь этого года специалисты предприятия провели 115 608 исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и на территории промышленной площадки. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) контролируемых веществ не выявлено.

Перечень веществ, за которыми ведется наблюдение, и предельно допустимые концентрации определены контролирующими государственными органами. Результаты мониторинга публикуются на сайте предприятия в разделе «Экомониторинг», а также в официальном сообществе «Казаньоргсинтеза» во «ВКонтакте».

На казанском предприятии СИБУРа действует многоуровневая система контроля качества атмосферного воздуха. Она объединяет мобильные и стационарные средства наблюдения, ручные замеры и роботизированные технологии.

Передвижная экологическая лаборатория дважды в сутки проводит замеры в контрольных точках. За третий квартал 2026 года она выполнила 68 анализов по 11 показателям.

На границе санитарно-защитной зоны работает автоматический стационарный пост наблюдения. За отчетный период с его помощью провели 57 240 замеров по 20 показателям. Еще 100 замеров по девяти показателям выполнили вручную.

Дополнительно 58 200 замеров провел роботизированный комплекс «Экобот Лаборант». «Казаньоргсинтез» стал первым предприятием химической отрасли России, где используют эту отечественную разработку. Робот самостоятельно передвигается по территории предприятия и в режиме реального времени анализирует состояние атмосферного воздуха.

«Экологический мониторинг позволяет получать объективную картину состояния атмосферного воздуха. Мы используем несколько инструментов контроля, которые дополняют друг друга, и обеспечиваем открытый доступ к результатам наблюдения», – отмечают представители «Казаньоргсинтеза».