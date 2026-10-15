Университет Иннополис предложил индийцам сотрудничество в кибербезопасности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Академия наук Республики Татарстан организовала на II Российско-Индийском бизнес-форуме «ТАЙМ» секцию, посвященную кибербезопасности. На ней, в частности, Университет Иннополис предложил индийским коллегам сотрудничество и рассказал о киберполигоне.

«Инно Киберполигон – это виртуальная среда, в которой можно воссоздать определенного рода инфраструктуры организации и провести киберуче́ния. Специалисты на киберполигоне учатся обнаруживать атаки, расследовать инциденты, защищать системы. Компании могут проводить подготовку и проверку своих команд и работу средств защиты», – рассказал заместитель директора по безопасности Университета Иннополис Михаил Большаков.

Университет Иннополис предлагает индийским партнерам проводить совместные учения на киберполигоне, где моделируются кибератаки на банковские и цифровые сервисы. Для индийских команд готовы разработать отраслевые сценарии, организовать подготовку специалистов и разобрать результаты учений.

Кроме того, университет предлагает внедрять киберполигон в индийских вузах для практического обучения студентов и подготовки специалистов для бизнеса.

Участником секции также стал заместитель директора по IT-инфраструктуре ИТ-парка Рифнур Камалов. Он рассказал, что у ИТ-парка имеется собственный дата-центр, который предоставляет облачные услуги для компаний.

Камалов сообщил, что системы ИТ-парка фиксируют более 2 тыс. целевых кибератак. Он отметил, что искусственный интеллект упрощает проведение атак и ускоряет поиск уязвимостей, поэтому компаниям необходимо уделять особое внимание контролю доступа к данным, защите облачной инфраструктуры и резервному копированию.

Представитель ИТ-парка также предложил российским и индийским специалистам обмениваться опытом в сфере кибербезопасности и проводить совместные киберучения.