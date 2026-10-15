Открыто грузовое авиасообщение между Казанью и Шанхаем

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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компания China Eastern Airlines запустила регулярные грузовые авиаперевозки по маршруту Казань – Шанхай. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Рейсы выполняются широкофюзеляжными воздушными судами три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям, пояснили в ведомстве.

При этом грузы можно отправлять транзитом через Шанхай как в города материкового Китая, так и по всему миру по маршрутной сети авиакомпании по единой авианакладной. География маршрутов перевозчика обширна: от Токио, Сеула и Гонконга до Сингапура, Дели и Каира.

Среди преимуществ для экспортеров в ведомстве упоминают сокращение временных издержек, сохранность товаров и оперативное реагирование на изменения спроса.

Запуск маршрута способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.