Участники премии Движения Первых смогут заявить о личных и командных достижениях

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пресс-конференция, посвященная ежегодной флагманской премии Движения Первых и форуму «Алга! Поехали!», а также старту республиканских выборов в региональный Совет Первых, прошла в «Татар-информе». О том, как будут оценивать участников, подавших заявки на номинации, рассказала заместитель председателя регионального отделения Движения Первых в Татарстане Алла Кондратьева.

Она пояснила, что оценка зависит от номинации и бывает разносторонней.

«В зависимости от номинации оценка разносторонняя. С одной стороны, если команда участвует, то ты часть всероссийской команды – и там есть вопросы, которые касаются участия во всероссийских акциях и проектах. И есть те, где ты инициативный на месте. Вот выпал снег, и сейчас самое важное – выйти с лопатой и помочь бабушкам, дедушкам. Разные критерии оцениваются по-разному, и разные команды решают, на чем сделать акцент.», – сказала Кондратьева.

Подать заявку можно до 1 ноября на сайте – индивидуально или командой. Номинации индивидуальные («Созидатель года», «Наставник года», лучшие кураторы) и командные (лучшие первичные отделения).

Элина Закирова