Проект педагога из РТ занял третье место на Международной премии «Евразия»

В Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония награждения лауреатов Международной премии «Евразия». Проект «Педагогика А. С. Пушкина в условиях социокультурной трансформации: от наследия поэта к образованию и науке» занял третье место в номинации «Язык мира». Об этом сообщают организаторы.

Автор и руководитель проекта – Алия Шагаева, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Международной ассоциации «Содружество образовательных организаций имени А. С. Пушкина и педагогов», и. о. заместителя директора по учебной работе филиала Казанского федерального университета в городе Джизаке (Республика Узбекистан).

Педагогическая династия семьи Шагаевых насчитывает 56 учителей. Для Алии Юнусовны образование, русский язык и культурное наследие – не только профессия, но и продолжение семейной традиции.

Проект направлен на популяризацию русского языка как средства межкультурной коммуникации и развитие гуманитарного сотрудничества в евразийском пространстве. Его ключевой частью стал IV Международный форум «Педагогика А. С. Пушкина в условиях социокультурной трансформации: от наследия поэта к образованию и науке», прошедший с 23 по 26 сентября в Ташкенте, Джизаке и Самарканде.

В форуме приняли участие педагоги, ученые, руководители образовательных организаций и партнеры из России, Узбекистана и других стран. Ассоциация, которую возглавляет Алия Шагаева, объединяет 67 образовательных организаций из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Туркменистана, Киргизии, Армении и других государств.

«Эта награда – признание труда большого сообщества педагогов, школ, вузов и партнеров. Для нас Пушкин – не только великое наследие, но и живой инструмент, который объединяет людей и страны. Русский язык способен быть языком доверия, культуры и сотрудничества», – отметила Алия Шагаева.

Международная премия «Евразия» вручается за значительный вклад в развитие сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и популяризацию русского языка в евразийском пространстве. В 2026 году в финал вышли проекты авторов из 29 стран; в номинации «Язык мира» жюри определило три призовых места.