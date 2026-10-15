Минтруд РТ на форуме «ТАЙМ» рассказал о структурном дефиците кадров

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В России в целом и в Татарстане в частности наблюдается дефицит рабочих рук, тогда как демографический профиль Индии предлагает большой объем трудоспособных, мотивированных и квалифицированных специалистов. Об этом заявила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на сессии «Рынок труда: проблемы и перспективы» в рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.

«Наша задача – превратить это совпадение интересов в юридически защищенное и достойное сотрудничество», – подчеркнула она.

Зарипова обозначила главные тенденции регионального рынка труда. Это сокращение доли работников в возрасте 30–39 лет; фактически нулевая безработица (около 0,18–0,19% экономически активного населения).

«На одного безработного приходится от 14 до 25 вакансий, в зависимости от региона», – заметила профильный министр.

Говоря о скрытых резервах, она сообщила, что около 191 тыс. граждан трудоспособного возраста не заняты ни в экономике, ни в учебе. Это, к примеру, домохозяйки, ищущие работу. В республике стоит задача вовлечь через переобучение, трудоустройство тех, кто освободился из-за сокращений, вернуть ушедших с рынка труда людей, обеспечить занятость людей с инвалидностью и домохозяек.

Зарипова пояснила, что иностранные работники привлекаются не вместо внутреннего резерва, а для заполнения сегментов, где внутренних ресурсов недостаточно. Дефицит кадров структурный, ежемесячная потребность превышает 50 тыс. человек. За последние пять лет в республике вовлечено дополнительно 65 тыс. человек, однако на ближайшие шесть лет потребуется замещение около 360 тыс. позиций по причине выхода на пенсию и открытия новых мест (до 96% кадрового замещения).

«Дефицит наиболее выражен там, где низкая цена труда: сервис, торговля, гостиницы, общепит. Отрасли будущего спроса включают производство оптических изделий, электроники, транспортных средств, прочего оборудования, ремонт, монтаж, электрическое оборудование, гостиничный бизнес и общепит. Здесь востребованы инженерно-технические, сервисные профессии, знание языка и образование», – объяснила министр труда РТ.