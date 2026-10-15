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Происшествия 15 октября 2026 15:51

Cherry и Porsche столкнулись в Казани, пострадали водители и пассажирка автобуса

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Cherry и Porsche столкнулись в Казани, пострадали водители и пассажирка автобуса

Три человека пострадали в результате ДТП на улице Гвардейской в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня днем. Водитель автомобиля Chery, разворачиваясь, не уступил дорогу встречной легковушке Porshe, произошло столкновение. За Porsche следовал автобус 22-го маршрута. Чтобы избежать ДТП, его водитель резко затормозил. В салоне упала пассажирка, получив травмы.

Пострадали и водители легковушек. Всех троих увезла скорая помощь. Момент происшествия попал на видео.

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