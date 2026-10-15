Камила Валиева снялась с этапа Гран-при России в Казани

Фото: социальные сети Камилы Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине, подтвердила, что не сможет выступить на этапе Гран-при России в Казани. Соревнования пройдут с 17 по 18 октября.

О своем решении спортсменка сообщила в телеграм-канале, обратившись к болельщикам и жителям Казани.

«Дорогие болельщики и любители фигурного катания, дорогие мои казанцы. К сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни. Желаю вам здоровья, пожалуйста, берегите себя. Обязательно увидимся на других этапах Гран-при России. До скорой встречи, ваша Камила», — написала Валиева.

Напомним, что программы на сезон-2026/2027 россиянке поставил французский хореограф Бенуа Ришо, а тренером спортсменки является Светлана Соколовская.