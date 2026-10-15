В Казани предложили 90-дневную программу по развитию туризма с Индией

Основатель и председатель совета директоров Dimaz Group Маниш Сингал предложил запустить 90-дневную пилотную программу по развитию туризма между Индией и Татарстаном. С инициативой он выступил на II российско-индийском бизнес-форуме «Тайм» в Казани в ходе сессии «Россия – Индия: от муниципального диалога к совместным туристическим проектам».

Бизнесмен описал этапы программы.

«В первые 30 дней определим 10–15 потенциальных партнёров с каждой стороны, выберем приоритетные рынки, создадим рабочую группу, организуем ознакомительные визиты, начнём продвижение, сгенерируем запросы и бронирования», – пояснил Сингал.

На втором этапе, к 60 дням, планируется сформировать 3–5 турпакетов с понятным ценообразованием и стандартами обслуживания, провести встречи B2B и пилотные поездки. К 90 дням – оценить запросы и бронирования и масштабировать бизнес.

По мнению Сингала, Казань может стать российско-индийским туристическим и деловым хабом.

«Казань объединяет богатое наследие, многонациональную культуру, гастрономию, яркие события, уникальный региональный колорит и открывает индийским туристам Россию с новых сторон», – отметил он.

Бизнесмен предложил позиционировать город как хаб, опираясь на местных партнёров и адаптированные продукты, ориентированные на рынок Индии.

Среди перспективных направлений Сингал назвал промышленный туризм, который позволит индийским предпринимателям посещать предприятия Татарстана и лучше понимать, как устроена работа, а также зимний туризм, набирающий популярность среди индийцев. «Наши маршруты и программы для клиентов включают Москву, Санкт-Петербург, а после зимней Олимпиады – и Сочи. Самое время продвигать Казань», – резюмировал он.