Сеть дискаунтеров Победа дарит теплые подарки

До 31 октября включительно сеть дискаунтеров ПОБЕДА проводит акцию «Время теплых подарков». В призовой фонд входит 190 подарков: от сертификатов на покупку в магазинах ПОБЕДА до роботов-пылесосов. Шанс выиграть есть у каждого!

Для того, чтобы побороться за призы нужно:

1. До 31 октября купить в одном из дискаунтеров на сумму от 650 рублей (без учета табака и алкогольной продукции);

2. Получить купон на кассе с индивидуальным кодом;

3. Зарегистрировать код на сайте акции до 31 октября включительно.

В Республике Татарстан магазины ПОБЕДА находятся в населенных пунктах:

Азнакаево, ул. Марджани, 41а

Актаныш, Лесная, 5А/1 рядом с АТП

Аксубаево, ул. Водстрой, 1

Альметьевск, Базовая, 9, улица Советская 184, Шевченко, 25

Арск Сибирский тракт, 3

Базарные Матаки, ул. Солнечная, 15Д открытие 20.09

Богатые Сабы, ул. Объездная, 4

Бугульма, улица Герцена, 182, ул. В. Воровского, 68А

Буинск, улица Розы Люксембург, 142Б

Васильево, ул. Космонавтов, 48Б

Елабуга, пр-т Нефтяников, 8, к.1

Заинск, Казанская улица, 14

Зеленодольск, ул. Ленина, 70, Новостроительная, 2/4, ул. Бакы Урманче, 9

Казань, проспект Победы, 116, ул. Беломорская, 69А, ул. Голубятникова, 30, ул. Маршала Чуйкова, 54А, ул. Энергетиков, 3А, ул. Сажинова, 3, ул. Декабристов, 180 открытие, 91А,

ул. Дементьева, 72

Камские Поляны, 1-й микрорайон, 2

Куюки, ул. 25 Квартал, 2

Лаишево, ул. Шмидта, 1А

Лениногорск, ул. Чайковского, 2А

Менделеевск, Габдуллы Тукая, 1, Челнинский тракт, 32

Набережные Челны, 3а комплекс, 33/2 /Комсомольская Набережная, 28, 51-й комплекс, 10а /Шамиля Усманова, 130а, Ахметшина, 106, пр-т Казанский, 112

Нурлат, ул. Куйбышева, 44А, ул. Советская, 142

Нижнекамск, проспект Вахитова, 30, ул. Юности, 18А

Старое Дрожжаное, ул. Абязова, 2

Тетюши, 200 лет Тетюшам, 14Е

Чистополь, ул. Валиева, 4а, ул. Мира, 48Б, ул. Энгельса, 100.

Призовой фонд состоит из 190 подарков от компании, здесь сертификаты (1000 руб., 3000 руб., 5000 руб.), электрические очаги, обогреватели, электрогрили, сплит-системы, мини-печи, кофеварки, роботы-пылесосы, ручные пылесосы, кухонные комбайны.

Все участники акции получат один из гарантированных подарков от партнеров:

промокод на 2 месяца подписки от онлайн-кинотеатра KION (12+),

одна книга в подарок из подборки и скидка 20% от Литрес (12+).

Розыгрыш пройдет онлайн в прямом эфире 2 ноября в 18.00 (МСК). Трансляцию (0+) можно будет посмотреть в официальных группах сети дискаунтеров ПОБЕДА в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники и в видеохостинге YouTube.

Общий период проведения акции с 15 сентября по 30 ноября. Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону горячей линии 8 800 333 16 31, на сайте подаркипобеда.рф и магазинпобеда.рф.

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