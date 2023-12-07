ПСБ рассказал о проектном финансировании жилья

ПСБ провел в Казани деловое мероприятие с участием заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильшата Гимаева и крупных застройщиков Татарстана.

Участники обсудили текущую ситуацию в отрасли, а также перспективы и дальнейшие принципы взаимодействия. ПСБ предложил застройщикам Татарстана ряд эффективных решений по кредитованию строительства жилой и коммерческой недвижимости.

«Проектное финансирование стимулирует развитие регионов. Инвестиции в жилищное строительство — это поддержка каждого участника процесса, это конкретные результаты и большой вклад в благосостояние жителей республики и страны в целом. Уверен, что итоги этой встречи будут полезны ее участникам и помогут в развитии строительной отрасли Татарстана», - отметил Руслан Ахатов, руководитель ПСБ в Республике Татарстан.

Актуальность темы мероприятия отметил Гимаев Ильшат, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан: «Старт проектного финансирования произошел в 2019 году и жизнь доказала, что это решение было абсолютно правильным. В РТ по итогам 10 месяцев 2023 года ипотечных кредитов выдано на более чем 200 млрд рублей и более 40% из них - это первичный рынок договоров долевого участия. Банки занимают ключевую роль в вопросе проектного финансирования, которое является фактором устойчивого роста строительной отрасли и российской экономики в целом. Поэтому мы заинтересованы в новых форматах взаимодействия с банками и девелоперами и масштабировании поддержки региональных застройщиков».

В ходе мероприятия Руслан Ахатов познакомил присутствующих с основными продуктами банка для застройщиков. Также на встрече были рассмотрены конкурентные преимущества ПСБ в сфере проектного финансирования застройщиков, бридж-финансирование, условия финансирования строительства малоэтажных жилых комплексов и индивидуальных жилых домов. Участникам были представлены условия кредитования строительства коммерческой недвижимости, гостиничных и туристических объектов.

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