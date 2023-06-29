Кремлевская набережная, Нацбиблиотека и площадки Сабантуя: «Летай» расширяет сеть 4G

«Летай» продолжает совершенствовать покрытие 4G: в мае пакетный трафик увеличился на 5,7%, голосовой – на 5,8%. Модернизация затронула общественные пространства в центре Казани и муниципальные районы Татарстана.

Только за прошлый месяц в столице республики появились новые базовые станции «Летай» на Кремлевской набережной и возле Национальной библиотеки РТ. Теперь абоненты, находясь на территории популярных мест Казани, могут делиться контентом в соцсетях и мессенджерах за считанные секунды.

«Летай» оперативно подстраивается под потребности своих абонентов и принимает активное участие в проведении массовых мероприятий. Так, в преддверии Сабантуя на сельских и городских площадках национального праздника расширена емкость более чем 50 существующих базовых станций, что позволило обеспечить высокоскоростной связью тысячи гостей. А с началом сезона летних отпусков трафик мигрировал за город, в связи с чем оператор провел работы в дачных поселках по повышению качества связи и скорости передачи данных.

Работа над качественными показателями сети продолжается и в муниципальных районах республики. Всего в прошлом месяце «Летай» построил и модернизировал 29 базовых станций в 22 населенных пунктах, в 13 из них мобильный интернет появился впервые. Улучшенная связь стала доступна жителям Азнакаевского, Дрожжановского, Камско-Устьинского, Нурлатского, Рыбно-Слободского, Спасского и Тетюшского районов. Благодаря строительству новых базовых станций повышена надежность сети в поселке Сокуры Лаишевского района и микрорайоне Киндери в пригороде Казани. В Набережных Челнах модернизированы пять вышек, одна из которых обслуживает популярный среди местных жителей торгово-развлекательный комплекс «Сити Молл». Реклама. ПАО «Таттелеком»