Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Большунов, представляющий Татарстан во внутренних первенствах, победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем, состоявшейся в рамках Хибинской гонки – 2026, которая проходит в Кировске Мурманской области.

Большунов финишировал с результатом 26 минут 13,5 секунды. Вторым пришел Андрей Мельниченко из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отставший от лидера на 22,0 секунды. Третье место у Платона Исламшина из Свердловской области, отставание которого составило 36,1 секунды.

На четвертой и пятой позициях разместились Илья Грачев из Москвы и Андрей Алипкин из Рязанской области с отставанием 44,9 секунды и 1 минута 1,4 секунды соответственно.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял к рассмотрению апелляцию Александра Большунова на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.