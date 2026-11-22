Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанское региональное отделение Российских студенческих отрядов уже третий год подряд признано лучшим по взаимодействию со средствами массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба студотрядов республики.

Благодаря прошлым победам студотрядовские активисты из РТ уже дважды проходили стажировку в федеральном информационном агентстве ТАСС.

Итоги деятельности региональных отделений были подведены на Всероссийском слете студенческих отрядов, прошедшем в Челябинске. Мероприятие объединило более 3 тыс. человек из 89 регионов России и дружественных государств.

Кроме того, представители Татарстана одержали победу в номинации «Лучшее сообщество регионального отделения Российских студенческих отрядов „ВКонтакте“».

В качестве награды за двойной успех участники движения вновь получат возможность пройти стажировку в ТАСС, а также целевой сертификат на комплексное продвижение и развитие своего сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Деятельность студотрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи РТ в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Как и другие нацпроекты, он был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.