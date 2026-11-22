Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» на своей площадке сыграет с кемеровским «Кузбассом» в рамках 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Встреча пройдет на паркете казанского Центра волейбола, она начнется в 17.00 по московскому времени.

На данный момент «Кузбасс» с 17 баллами занимает пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги, тогда как «Зенит-Казань» отстает на один балл и одну позицию.

С 2011 года команды встречались 46 раз. Казанцы одержали 38 побед, а кемеровчане – восемь. Последний раз команды играли друг с другом 4 февраля в 27-м туре Суперлиги-2025/2026, тогда зенитовцы оказались сильнее.