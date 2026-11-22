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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Авангарда» со счетом 1:3 заявил, что команде необходимо вернуть уверенность и исправить ошибки в обороне. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

По словам тренера, в последних играх казанцы создают моменты и выполняют большой объем работы, но не всегда доводят атаки до результата. В матче с «Авангардом» соперник забил дважды после выхода из своей зоны и еще один гол – в большинстве после удаления у «Ак Барса». Гатиятулин отметил, что команда разбирает подобные эпизоды и работает над ними на тренировках.

Он также признал, что нынешнее положение «Ак Барса» в турнирной таблице не устраивает ни игроков и тренерский штаб, ни болельщиков. Чтобы подняться выше, казанцам необходимо чаще побеждать, в том числе в матчах с прямыми конкурентами.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых решениях после серии неудач, Гатиятулин подчеркнул, что команда готовится к каждому матчу и работает над проблемными компонентами. По его словам, тренерский штаб считает состав на каждую игру оптимальным, а перестановки проводит с учетом глубины на отдельных позициях.

Гатиятулин связал трудности в атаке и с изменениями в сочетаниях нападающих. Команда перестраивает игру после травмы Александра Хмелевского, через которого раньше строилась значительная часть атак. Тренер отметил, что новым сочетаниям требуется время, чтобы сыграться.

Говоря о возможном возвращении Евгения Дадонова, специалист сообщил, что сначала тренерский штаб оценит его состояние, а затем определит партнеров по звену. При этом важно подобрать хоккеистов, чьи сильные стороны будут дополнять друг друга.

Тренер также отметил прогресс молодых игроков, которые в прошлом сезоне не занимали ведущих ролей или выступали в ВХЛ и МХЛ. По его мнению, изменения в составе дают им возможность проявить себя, однако на адаптацию и развитие требуется время. Эти перемены, в частности, влияют на игру Митчелла Миллера: Гатиятулин считает, что хоккеисту проще раскрывать атакующие качества рядом с партнерами, обладающими большим мастерством.

Возвращение Артема Галимова тренер ожидает примерно через две недели. Сейчас нападающий тренируется, но пока не может играть из-за медицинских ограничений. Гатиятулин назвал его отсутствие существенной потерей для команды.