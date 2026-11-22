Определили этапы восстановления Крымского моста и подготовили команды проектировщиков и строителей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, специалисты уже согласовали необходимые технические решения, привлекли поставщиков материалов и определили порядок работ. Восстановление моста находится на ежедневном контроле.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по мосту после удара ВСУ.

Железнодорожное сообщение также временно останавливали после ночной атаки украинских беспилотников в четверг. Позднее поезда пустили по одному пути, а в субботу вице-премьер Андрей Никитин сообщил о полном восстановлении движения по железнодорожной части моста.