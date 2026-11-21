Фото: rubin-kazan.ru

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин поздравил футболистов с победой над московским «Спартаком» и призвал команду сохранить настрой на оставшиеся матчи сезона. Видео его обращения к игрокам опубликовала пресс-служба казанского клуба.

«Мужики, я уже вам много говорил, что горжусь быть вашим тренером, горжусь вами всеми! Вы большие молодцы, я очень рад, вы показали хорошую игру, хороший результат.

Но! У нас впереди еще три матча. Поэтому настраиваемся на дальнейшие матчи с таким же настроением. Еще раз всех с победой и поздравляем, молодцы. Завтра в 11 тренировка», – сказал Кузьмин.