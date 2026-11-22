Содержание телепередач о семейных конфликтах, неблагополучных семьях и ранней беременности вновь обсудят в Госдуме. Глава комитета по защите семьи Нина Останина считает, что такие шоу, в том числе «Беременна в 16» и программы о ДНК-тестах, нужно убрать из эфира. Об этом она сообщила ТАСС.

По словам Останиной, депутаты и эксперты комитета намерены еще раз высказать свою позицию по этому вопросу. Она отметила, что ранее уже обращалась к телеканалам с просьбой пересмотреть программы с учетом указа президента о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, однако передачи о маргинальных семьях и ранней беременности продолжают выходить.

Останина считает, что подобные шоу могут влиять на представления молодых людей о семейной жизни и создавать искаженный образ отношений. По ее мнению, телевидению следует чаще показывать благополучные семьи и формировать представление о создании семьи как о нормальной части жизни, а не исключительном достижении.

В качестве примера депутат привела законопроект, принятый Госдумой на этой неделе в первом чтении. Он предусматривает, что в социальной рекламе с изображением семьи должны показывать благополучную семью как минимум с тремя детьми.

Пропаганда традиционных семейных ценностей способствует достижению целей национального проекта «Семья» и выполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.