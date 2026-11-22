Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

Обладатель Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан на домашних соревнованиях, стал победителем гонки на 10 километров свободным стилем на Кубке Хакасии, который проходит в поселке Вершина Теи.

У Ардашева на преодоление дистанции ушли 21 минута 18,8.секунды. Вторым стал олимпийский чемпион 2022 года Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, – он отстал от лидера всего на 1,1 секунды. Третьим финишировал Илья Чертков из Пермского края с отставанием 1,8 секунды.

На четвертой и пятой позициях оказались два тюменца – Артем Мальцев и Алексей Червоткин, в их случае отставание составило 13,4 и 17,4.секунды соответственно. Еще один татарстанец, Виктор Иванов, занял 19-е место с отставанием 50,8 секунды.

Среди женщин в гонке на 10 километров свободным стилем на Кубке Хакасии победу одержала представительница Татарстана Вероника Степанова.