Карманные часы пассажирки «Титаника» Мэри Мэнгэн, погибшей при крушении лайнера, продали на торгах в Великобритании за 200 тыс. фунтов стерлингов (около $260 тыс.). Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Henry Aldridge & Son.

Мэнгэн было 32 года. Она приобрела билет третьего класса и поднялась на борт «Титаника» в ирландском Куинстауне (ныне Ков), возвращаясь в США после посещения семьи. Ее тело впоследствии обнаружило судно «Маккей-Беннетт».

На этих же торгах за 65 тыс. фунтов стерлингов (около $85 тыс.) продали письмо пассажира первого класса, уругвайского землевладельца Рамона Гомеса. Мужчина написал его от руки на испанском языке, подробно описав жизнь на борту лайнера. Письмо нашли в кармане его пальто. Оно предназначалось брату Адольфо, однако Гомес не успел отправить его до крушения. На момент трагедии ему был 71 год.

Кроме того, за 29 тыс. фунтов стерлингов (около $38 тыс.) с молотка ушел молитвенник пассажирок второго класса Элизабет Браун и ее дочери Эдит. Обе женщины спаслись, однако глава семьи Томас Браун погиб.