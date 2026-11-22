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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о непричастности этой страны к инциденту в Калининградской области, где накануне вечером был введен режим бесплотной опасности.

Дипломат написал в соцсети X (прежде Twitter), что МИД его страны «категорически отвергает ложные утверждения, распространяемые в социальных сетях, относительно предполагаемой причастности Литвы к атаке беспилотников на Калининградскую область Российской Федерации».

«Литовская Республика никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для атак на цели, расположенные на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае», – подчеркнул Будрис.

Вечером субботы, 21 ноября, в Неманском районе Калининградской области прозвучали сирены. О включении сирен также рассказали жители Калининграда, Светлогорска и Гусева. Незадолго до этого в калининградском аэропорту Храброво перешли на прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами.

Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что тревога была объявлена из-за «подозрительного объекта со стороны Литвы», но специалисты «провели все необходимые проверки» и не выявили угроз.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию.