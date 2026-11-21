Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий оснащение не менее 50% автомобилей таксопарков детскими удерживающими устройствами. Документ в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы, сообщил ТАСС председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Считаем важным добиться оснащения не менее 50% таксопарка детскими удерживающими устройствами с четкими требованиями к их соответствию возрасту и весу ребенка и контролем исправности. В ближайшее время внесем на рассмотрение Государственной думы соответствующий законопроект и будем добиваться его принятия», – сказал Слуцкий.

Он также напомнил, что Правительство России поддержало инициативу об ограничении наценки за перевозку детей в такси.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму до конца 2026 года.