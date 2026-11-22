В возрасте 88 лет скончался известный писатель и сценарист Альберт Иванов. Об этом сообщает РИА Новости.

Альберт Иванов родился 5 июня 1938 года в подмосковном поселке Ожерелье. В 1960 окончил Воронежский государственный университет, в 1967 – ВГИК. С 1966 – член Союза писателей СССР. Работал редактором на «Мосфильме». По его сценариям сняты мультфильмы «Веселая карусель», «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз - горох, два - горох» и многие другие. Иванов был автором сценариев художественных фильмов «Семь стариков и одна девушка» (1968), «Свистать всех наверх! » (1970), «Три дня в Москве» (1974) и «Поговорим, брат... » (1978).