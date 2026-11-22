Каракаш заявил, что УНИКС упустил шанс обыграть ЦСКА
Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш после поражения от ЦСКА заявил, что казанская команда упустила хороший шанс на победу. По его словам, большую часть матча баскетболисты контролировали ход встречи, но в концовке стали слишком статично действовать в нападении, передает Телеграм-канал клуба.
Каракаш отметил, что команде не хватало движения мяча, а в защите возникали провалы. Кроме того, игроки не всегда следовали плану на матч и позволяли соперникам использовать свои сильные стороны.
Тренер поздравил ЦСКА с победой и подчеркнул, что УНИКСу важно разобрать ошибки и сделать выводы. Он выразил надежду, что после перерыва команда вернется более сильной.