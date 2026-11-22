Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш после поражения от ЦСКА заявил, что казанская команда упустила хороший шанс на победу. По его словам, большую часть матча баскетболисты контролировали ход встречи, но в концовке стали слишком статично действовать в нападении, передает Телеграм-канал клуба.

Каракаш отметил, что команде не хватало движения мяча, а в защите возникали провалы. Кроме того, игроки не всегда следовали плану на матч и позволяли соперникам использовать свои сильные стороны.

Тренер поздравил ЦСКА с победой и подчеркнул, что УНИКСу важно разобрать ошибки и сделать выводы. Он выразил надежду, что после перерыва команда вернется более сильной.

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