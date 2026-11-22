Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая 22 ноября в Омске, завершилась со счетом 1:3, сообщает пресс-служба клуба.

В составе казанцев произошли изменения: вместо Дениса Комкова в заявку включили Артура Бровкина и Малика Саберзянова.

«Авангард» открыл счет уже в начале матча. Константин Окулов в борьбе у ворот сумел отдать пас Александру Волкову, который отправил шайбу в сетку с близкого расстояния.

На 14-й минуте омичи удвоили преимущество. Окулов получил шайбу у правого борта, продвинулся к синей линии и бросил по воротам. Обзор голкиперу «Ак Барса» Максиму Арефьеву закрывали игроки.

Казанцы довольно быстро ответили на пропущенную шайбу.