Сома весом 26,9 килограмма выловили в Москве-реке во время турнира по ловле спиннингом с берега. Об этом РИА Новости сообщил основатель столичного сообщества любителей рыбалки Moscow Fishing Club Михаил.

Соревнования под названием «Щучий поцелуй 6» стали заключительным турниром сезона. «Ну, вот сезон и закрыли», – отметил собеседник агентства.

После взвешивания рыбу отпустили обратно в реку.

В мае этого года рыбаки также поймали в Москве-реке крупного сома весом около 25 килограммов.